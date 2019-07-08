الحشد يعثر على خمس مضافات لـ”داعش” جنوب غرب الموصل

2019/07/08 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، على خمس مضافات لتنظيم “ داعش” الإجرامي شمال بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عمليات تفتيش دقيقة في قرى تل الوجيب، كبيبة، حاج جميل شمال بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل ضمن عمليات ارادة النصر، […]

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