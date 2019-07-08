2019/07/08 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلاشت أصداء الحفل الضخم الذي أحياه الفنان مارسيل خليفة في افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية تحت عنوان “تصبحون على وطن” على وقع الردود الصاخبة على رفضه أداء النشيد الوطني فصار هو الحدث.ومع أن الفنان اللبناني مارسيل خليفة أحيا ليلة الأحد لأكثر من ساعتين حفلا تغنى فيه بمعاني الوطن الذي ينتظره ويتمناه، باتت الوطنية التي غاص

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفض مارسيل خليفة تأدية النشيد الوطني في مهرجانات بعلبك يثير عاصفة من الجدل والانتقادات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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