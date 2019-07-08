2019/07/08 | 10:50

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بغداد:سومرنيوز

قالت النائبة عن التيار المدني شروق العبايجي، اليوم الاثنين، إن مظاهر "اللا دولة" أصبحت واضحة في البلاد ...

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