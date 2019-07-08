2019/07/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ دويتشه بنك تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الإصلاح في بنك استثماري منذ توابع الأزمة المالية العالمية، والتي تتضمن خفض 18 ألف وظيفة عالميا، باستبعاد أطقم كاملة من عملياته في آسيا، وهو ما دفع أسهم البنك الألماني للارتفاع في التعاملات قبل فتح السوق، الاثنين.وأعلن البنك خفض الوظائف، الأحد، في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أكبر بنك ألماني يلغي 18 ألف وظيفة بسبب الأزمة المالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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