2019/07/08 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، عن استضافة وزير الاتصالات نعيم الربيعي لمناقشة تدني مستوى خدمة الانترنيت في البلاد .وقال عضو اللجنة عباس يابر العطافي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “استضافت اليوم وزير الاتصالات نعيم الربيعي للوقوف على تدني مستوى خدمة الانترنيت والاتصالات في البلاد”.وأضاف العطافي، أن لجنته “ستقدم رؤية واضحة بشأن الارتقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية تستضيف وزير الاتصالات لمناقشة رداءة خدمة الانترنت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية تستضيف وزير الاتصالات لمناقشة رداءة خدمة الانترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).