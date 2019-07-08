2019/07/08 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال المتحدث باسم كتائب حزب الله في العراق محمد محيي، اليوم الاثنين، إن قضية قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي وتخابره مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية (CIA) اشبه بـ”كرة الثلج”، مشيراً الى أن هذه الكرة ستتدحرج على “شخصيات كبيرة” اخرى.وقال محيي للمركز الخبري الوطني NNC، إن المعلومات التي تتحدث عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب الله في قضية الفلاحي وCIA: “كرة الثلج” تتدحرج..وستكبر المركز الخبري الوطني.

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