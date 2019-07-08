2019/07/08 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانواء الجوية تنشر تقرير الهزة التي ضربت البصرة وميسان اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تنشر تقرير الهزة التي ضربت البصرة وميسان اليوم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تنشر تقرير الهزة التي ضربت البصرة وميسان اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).