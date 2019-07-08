2019/07/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم في الهند بعد أن غط سائق الحافلة التي تقلهم في النوم، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانزلاقها إلى عمق 15 مترا في مياه للصرف الصحي.ووقع الحادث بالقرب من “أجرا” حيث تقل الحافلات ليلا الركاب بين لوكانو ودلهي.وخاض السكان عبر الطين لإنقاذ 20

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 29 قتيلا بسبب نوم سائق حافلة في الهند وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (29 قتيلا بسبب نوم سائق حافلة في الهند) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (29 قتيلا بسبب نوم سائق حافلة في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).