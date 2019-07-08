الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيّرة انطلقت من غزة

2019/07/08 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة وأن ” قوة عسكرية رصدت طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة تم إسقاطها ونقلها لفحصها”.

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