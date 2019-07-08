كركوك.. احتراق عاملان في شركة نفط الشمال

2019/07/08 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني عن احتراق عاملان في شركة نفط الشمال اثناء العمل شمال غربي المدينة.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “عاملان في شركة نفط الشمال تعرضا للحرق اثناء العمل داخل مصفي الشركة بسبب انفجار انبوب غاز صباح اليوم”.

وتابع ان “العاملان بٲسماء ( ا.



ز ) و ( م .



ص.



ا.



) و تم نقلهما الی المستشفى لتلقي العلاج”.

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