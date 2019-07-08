بيع اراضي دون مقابل .. منح الاراضي المحيطة بمطار بغداد لـــ

2019/07/08 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاسثمار النيابية عبد الله الخربيط، اليوم، عن تورط مدير مكتب رئيس الوزراء نوفل ابو الشون ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي في اكبر قضية بيع اراضي دون مقابل، مشيرا الى ان الاراضي تقدر بنحو 37 مليار دولار منحت الى شركة مفلسة يعمل فيها 45 موظفا فقط.

وقال الخربيط...

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