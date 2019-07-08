2019/07/08 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدرت محكمة جنايات النجف حكما بالسجن المؤبد على مدان بجريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في المحافظة، وفقا لبيان رسمي نشره القضاء اليوم الاثنين.وأوضح البيان الذي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان القي القبض عليه من قبل مفارز الشرطة قرب مكاتب استعلامات الدفن في مقبرة وادي السلام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المؤبد لمدان تاجر بمواد مخدرة في النجف وكالة خطوة برس.

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