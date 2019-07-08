النزاهة تكشف عن 139 مليار دينار وزعت خلافاً للضوابط في تربية نينوى

2019/07/08 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … كشفت هيئة النزاهة ,اليوم الاثنين,عن “قضية فساد كبرى” في مديرية تربية محافظة نينوى بمبلغ (139) مليار دينار، مبينة أن المتهمين أقدموا على توزيع الرواتب المدخرة دون تأليف لجان، وبشكل “مخالف” للأنظمة والتعليمات.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “ملاكات مديرية تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى […]

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