الكشف عن فساد بقيمة خمسة مليارات في مرور بابل وإحالة الملف للنزاهة

2019/07/08 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن محافظة بابل نورس كامل الكريطي، الاثنين، عن إحالة عدد ملف مديرية مرور المحافظة إلى هيئة النزاهة على خلفية وجود سرقات وهدر بالمال العام، مشيرة هدر مالي يقدر بخمسة مليارات دينار بمديرية المرور.وقالت الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ملف مرور بابل احيل الى القضاء وهيئة النزاهة لوجود فساد وهدر سنويا يقدر […]

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