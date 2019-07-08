2019/07/08 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر.

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