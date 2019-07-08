2019/07/08 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، الاثنين، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).