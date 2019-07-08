وزارة النقل: تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 5،7 درجة وتبعد حوالي 200 كم عن مدينة البصرة

2019/07/08 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، ان مراصد الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية صباح اليوم الموافق 8/7/2019 في الساعة 10:00:32 حسب التوقيت المحلي لمنطقة مسجد سليمان غرب إيران.وقالت الهيئة في بيان، ان "وقعت الهزة في غرب إيران وان قوتها بلغت 5،7 درجة على مقياس رختر وتبعد حوالي 200 كم عن مدينة البصرة، مؤكدة ان المواطنين قد شعروا بها شعور قوي في البصرة والعمارة موضحة لم ترد انباء عن حصول أضرار".

واضاف البيان، ان "على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية".

وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الإثنين، تسجيل هزة بقوة 5.6 درجات ضربت شرقي مدينة الاهواز في إيران، فيما بينت أنها وصلت إلى الكويت ومحافظتين عراقيتين

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.



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