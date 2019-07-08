وزارة النقل: تسجل وقوع هزة أرضية بقوة 5،7 درجة وتبعد حوالي 200 كم عن مدينة البصرة

واضاف البيان، ان "على المواطنين اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة، والتزام بالوصايا الزلزالية".
وقد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، اليوم الإثنين، تسجيل هزة بقوة 5.6 درجات ضربت شرقي مدينة الاهواز في إيران، فيما بينت أنها وصلت إلى الكويت ومحافظتين عراقيتين
يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.
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