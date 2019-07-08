البرازيل تحتكر جوائز كوبا أمريكا 2019

2019/07/08 | 11:49

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احتكر المنتخب البرازيلي، جوائز كوبا أمريكا 2019.وفازت البرازيل باللقب بعد تخطي بيرو بنتيجة (3-1).وتعد تلك المرة التاسعة في تاريخ البرازيل، التي تتوج فيها بكوبا

أمريكا.قائد المنتخب داني ألفيس، حاز على جائزة أفضل لاعب في المسابقة.وحارس البرازيل أليسون بيكر توج بجائزة القفاز الذهبي.أما إيفرتون سواريس توج هدافًا لكوبا أمريكا بثلاثة أهداف.وحاز المنتخب البرازيلي على جائزة اللعب النظيف.

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