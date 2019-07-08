فتح دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة

2019/07/08 | 11:49

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الأخبار المحلية

الأثنين 8 يوليو 2019 | 11:43 صباحاً | عدد القراءات : 12

بغداد/....اعلنت وزارة العدل، الاثنين، افتتاح دائرة كاتب عدل في ناحية بعشيقة ‏التابعة لمحافظة نينوى.‏

وقال مدير عام الدائرة حسين الطائي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، إن "وزارة العدل، اعلنت عن افتتاح دائرة كاتب عدل في ناحية بعشيقة ‏التابعة لمحافظة نينوى, وذلك لتقديم الخدمات لسكنة الناحية".

واضاف الطائي، ان "افتتاح هذه ‏الدائرة يأتي ضمن توجيهات وزيرالعدل فاروق امين شواني ‏بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت ‏للوصول الى تقديم افضل الخدمات، وتيسير انجاز معاملات ‏المواطنين"‎.‎

وبين، انه "تم البحث عن اليات العمل ومناقشة مهام عمل ‏الدائرة واهمية تقديم اكبر خدمة لاهالي الناحية لتسهيل اجراءات ‏عودتهم بعد نزوحهم خلال الفترة الماضية جراء وجود عصابات ‏داعش".انتهى1

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