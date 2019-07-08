فتح دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة

الأخبار المحلية
الأثنين 8 يوليو 2019 | 11:43 صباحاً | عدد القراءات : 12
بغداد/....اعلنت وزارة العدل، الاثنين، افتتاح دائرة كاتب عدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى.
وقال مدير عام الدائرة حسين الطائي في بيان تلقته "عين العراق نيوز" ، إن "وزارة العدل، اعلنت عن افتتاح دائرة كاتب عدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى, وذلك لتقديم الخدمات لسكنة الناحية".
واضاف الطائي، ان "افتتاح هذه الدائرة يأتي ضمن توجيهات وزيرالعدل فاروق امين شواني بهدف رفع مستوى الاداء المؤسسي وتقليص الجهد والوقت للوصول الى تقديم افضل الخدمات، وتيسير انجاز معاملات المواطنين".
وبين، انه "تم البحث عن اليات العمل ومناقشة مهام عمل الدائرة واهمية تقديم اكبر خدمة لاهالي الناحية لتسهيل اجراءات عودتهم بعد نزوحهم خلال الفترة الماضية جراء وجود عصابات داعش".انتهى1
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