لمحبي النشاطات الصيفية أغذية مقاومة لحروق الشمس

2019/07/08 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفضل كثيرون في فصل الصيف قضاء إجازاتهم على الشواطئ، متجاهلين التحذيرات الطبية بشأن خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.وغالبا ما يتم اللجوء لواقيات الشمس قبل الاستمتاع بالسباحة، إلا أن دراسات طبية حديثة توصلت إلى تمتع عدد من الأغذية بالقدرة على حماية الجلد من الأضرار التي تلحق به نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفق موقع “ريدرز دايجست” الأميركي: 1.الحمضيات: تحتوي على

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