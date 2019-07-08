قريباً… عبدالمهدي في البرلمان لمناقشة تغيير القادة العسكريين

2019/07/08 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أعلنت لجنة #الأمن والدفاع في #مجلس_النواب، اليوم الاثنين، عن تقديمها طلباً لرئيس #الحكومة #عادل_عبدالمهدي، لغرض استضافته في مبنى #البرلمان، لمناقشة التغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية.عضو […]

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