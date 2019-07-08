الكشف عن فساد بقيمة خمسة مليارات في مرور بابل وإحالة الملف للنزاهة

2019/07/08 | 11:54

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بغداد:سومر نيوز

كشفت النائبة عن محافظة بابل نورس كامل الكريطي، الاثنين، عن إحالة عدد ملف مديرية مرور المحافظة إلى هيئة ...

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