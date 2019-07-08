تنسيق نيابي حكومي لاجراء التعداد السكاني في العراق

2019/07/08 | 11:54

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بغداد:سومر نيوز

أعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستار جبار العتابي، الاثنين، عن إعداد رؤية شاملة مع وز...

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