الحشد يعثر على خمس مضافات لداعش جنوب غرب الموصل

2019/07/08 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، على خمس مضافات لداعش شمال بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل.وقال إعلام الحشد، ان “قوات الحشد الشعبي نفذت، صباح اليوم، عمليات تفتيش دقيقة في قرى تل الوجيب، كبيبة، حاج جميل شمال بحيرة سنسول جنوب غرب الموصل ضمن عمليات ارادة النصر، اسفرت عن العثور على اربع مضافات لداعش”.واضاف ان، “الحشد عثر […]

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