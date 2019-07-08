2019/07/08 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للعام السادس على التوالي يرسم ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير البسمة على الوجوه ويشيع البهجة بلوحات ساخرة تعبر عن آراء وأفكار وثقافات 345 فنانا من 71 دولة.وأقيم افتتاح الملتقى في قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة القديمة بحضور عدد من الفنانين التشكيليين والدبلوماسيين والشخصيات العامة.وتماشيا مع هدف الملتقى هذا العام الذي يحمل عنوان “الثقافة ورموزها” أقيم معرض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 100 بورتريه للأديب نجيب محفوظ في ملتقى القاهرة للكاريكاتير وكالة صدى الاعلام للانباء.

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