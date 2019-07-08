الحشد يعالج 8 عبوات ناسفة في جزيرة صلاح الدين

2019/07/08 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عالجت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الاثنين، 8 عبوات ناسفة في جزيرة صلاح الدين خلال عمليات “إرادة النصر”.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “ضمن عمليات إرادة النصر فجرت مفرزة الهندسة العسكرية 8 عبوات ناسفة أثناء تقدم القطعات في جزيرة صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “”قطعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها حتى […]

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