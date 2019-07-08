هزة ارضية تضرب محافظة في اقليم كوردستان (1) (1)

2019/07/08 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاثنين ان هزة ارضية ضربت محافظة السليمانية.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي لمدينة اربيل حدثت هزة ارضية بقوة 5,7 درجات وفق مقياس رختر بعمق 17 كم وعلى بعد 590 كم في مدينة السليمانية وجنوب ايران.

واضاف البيان ان السكان في عدد من مناطق اقليم كوردستان استشعروا قوتها.

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