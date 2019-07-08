2019/07/08 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vrAE-FVAyvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لوك اويل تفتتح عدد من مضخات مياه الاسالة في ناحية الهوير #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لوك اويل تفتتح عدد من مضخات مياه الاسالة في ناحية الهوير #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).