البشائر: الصدر تصدى إلى الحملة الايمانية النفاقية

2019/07/08 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت حركة البشائر، الاثنين، أن السيد الشهيد محمد الصدر تصدى للانحرافات التي كان يرعاها النظام السابق تحت غطاء حملته النفاقية المسماة بـ(الحملة الايمانية) والمشاكل الاجتماعية الناشئة.وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في هذه المناسبة الاليمة لابد لنا من استحضار واستذكار بعض المواقف العظيمة لصاحب الذكرى ، فقد اخذ الشهيد الصدر […]

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