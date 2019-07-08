2019/07/08 | 11:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت حركة البشائر، الاثنين، أن السيد الشهيد محمد الصدر تصدى للانحرافات التي كان يرعاها النظام السابق تحت غطاء حملته النفاقية المسماة بـ(الحملة الايمانية) والمشاكل الاجتماعية الناشئة.
وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في هذه المناسبة الاليمة لابد لنا من استحضار واستذكار بعض المواقف العظيمة لصاحب الذكرى ، فقد اخذ الشهيد الصدر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشائر: الصدر تصدى إلى الحملة الايمانية النفاقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت حركة البشائر، الاثنين، أن السيد الشهيد محمد الصدر تصدى للانحرافات التي كان يرعاها النظام السابق تحت غطاء حملته النفاقية المسماة بـ(الحملة الايمانية) والمشاكل الاجتماعية الناشئة.
وقالت الحركة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “في هذه المناسبة الاليمة لابد لنا من استحضار واستذكار بعض المواقف العظيمة لصاحب الذكرى ، فقد اخذ الشهيد الصدر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البشائر: الصدر تصدى إلى الحملة الايمانية النفاقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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