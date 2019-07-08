2019/07/08 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، ، عن توزيع اكثر من 18 الف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في محافظتي الانبار وصلاح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقته وكاله صدى إن “وزارة الهجرة والمهجرين وزعت صباح اليوم، (18,913) الف حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظتي الانبار و صلاح الدين”.واضاف البيان، ان ” مدير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع اكثر من 18 الف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في الانبار وصلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع اكثر من 18 الف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في الانبار وصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع اكثر من 18 الف حصة اغاثية للنازحين والعائدين في الانبار وصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).