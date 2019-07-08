“بالفيديو” الحرائق “مندوب” يجوب العراق يوميا.. نيران جديدة في منطقة العشار وسط البصرة..!!!

2019/07/08 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق لا يكاد يمر يوم حتى وتسمع أخبار الحرائق تتوالى من هنا وهناك في مشهد أقرب الى عمل “مندوب” الشركات الذي يجوب مناطق مختلفة لترويج سلعته.في منطقة العشار وسط البصرة ، التهمت النيران معملين للنجارة والفلين فضلا عن مخزن للانشائيات في شارع الوطن تحديدا، ما أدى إلى احتراقها بالكامل فيما وصلت السنة […]

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