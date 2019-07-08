المليشيات بين المرجعية والحكومة!

2019/07/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري الحديث عن الحشد الشعبيّ في العراق من الملفّات الحساسة، لأنّ العديد من الأطراف والقوى المُنتفعة من هذا الكيان ترفض – وبشدّة- الاقتراب من توصيف هذه القوّات بالمليشيات! والحشد...أكمل القراءة ←

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