إيران: تجاوزنا نسبة 3.67% من تخصيب اليورانيوم

2019/07/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تجاوزت منذ صباح اليوم نسبة 3.67% لتخصيب اليورانيوم، مضيفة أن التخصيب لـ20% هو أحد الخيارات المطروحة في الخطوة الثالثة.جاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عباس كمالوندي في مؤتمر صحفي صباح أمس، أن طهران ستنتهي في غضون ساعات من

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