2019/07/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة منذ 15 عاماً بمنطقة البياع.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “ملاكات دائرة بلدية الرشيد بإشراف سكرتير القائد العام للقوات المسلحة باشرت رفع الكتل الكونكريتية عن الازقة المغلقة بمنطقة البياع ضمن المحلة (817) وكذلك فتح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تعلن فتح شوارع منطقة البياع وكالة خطوة برس.

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