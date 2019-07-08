حملة اعتقالات في بلدة

2019/07/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طاولت سبعة فلسطينيين من قرية العيسوية شمال شرق القدس، فيما اعتقلت شابين من بلدة بدو شمال

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