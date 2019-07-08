فلسطين.. الكيان الصهيوني يمهد لهدم 237 منزلا في القدس

2019/07/08 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قامت طواقم تابعة لبلدية للاحتلال الصهيوني بالقدس، أمس الأحد، بتصوير وأخذ قياسات المنازل المهددة بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة صورباهر ، وذلك

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