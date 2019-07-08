نصيف: المطالبون بالغاء مجالس المحافظات لايفقهون بالدستور

2019/07/08 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف, الاثنين, المطالبين بالغاء مجالس المحافظات بأنهم لايفقهون الدستور لكون الغاء المجالس يحتاج الى تعديل دستوري وليس إلى قرار نيابي, مشيرة الى ان العودة الى احتساب الاصوات يدويا انجع.وقالت نصيف في تصريح لـ/المعلومة/، إنها “تستغرب من بعض النواب ممن يطالبون باصدار قرار او تصويت داخل البرلمان […]

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