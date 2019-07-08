حركة البشائر الشبابية تعزي باستشهاد الصدر:تصدى لانحرافات نظام صدام و”للحملة الايمانية” النفاقية

2019/07/08 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.نعزي اسرة آل الصدر الكرام والحوزات العلمية الشريفة والشعب العراقي عامة بالذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر (قدس سره الشريف) ونجليه السيدين الجليلين رحمهما الله تعالى.وفي هذه المناسبة الاليمة لابد لنا […]

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