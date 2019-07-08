عماد علي - توهم اردوغان في تقديراته

2019/07/08 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي اخر ما توصل اليه الرئيس التركي التفكير و العمل من اجل ايجاد خطة او عملية لاستيعاب الخسارة الكبيرة و الضربة القاتلة اليت تلقاها في نعش طموحاته هو الانتخابات الاخيرة في اسطنبول و قرار الشعب على انه لا يمكنه ان ينفذ كل ما اراد و اصراره على ان يعيده الى نصابه و وعيه بخطوة جبارة في اسطنبول، و رغم ما تلقاه الا انه يمد في غيه محاولا تناسي ما يحصل بافعال و عمليات عسكرية عسى و لعل يعيد من شعبيته لدى الشوف......

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