طلعت رضوان - دورجامعة الأزهرومعاهدها فى تخريج التكفيريين

2019/07/08 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان دورجامعة الأزهرومعاهدها فى تخريج التكفيريينطلعت رضوان يتم تمويل جامعة الأزهرومعاهدها من الموازنة العامة للدولة..وقال ممثل وزارة المالية (أحمد السيد) فى البرلمان المصرى أنّ جملة الموازنة المُقـدّرة للأزهرفى مشروع الموازنة 15مليارو707مليون جنيه، عن العام المالى 2019/ 2020 مقارنة بموازنة العام السابق14مليارو277مليون جنيه..وبالرغم من ذلك فإنّ لجنة الشئون الدينية برئاسة د.أسامة العبد طالبتْ ......

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