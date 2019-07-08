2019/07/08 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تيار الحكمة الوطني المُعارض أسعد ياسين، اليوم الأثنين، إن الكتل السياسية الموالية للحكومة ترفض مبدأ المحاصصة أمام وسائل الإعلام، إلا انها تتسارع لتوزيع المناصب فيما بينها “تحت العباءة”.وقال ياسين المركز الخبري الوطني NNC، إن “تأخير حسم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة والمماطلة في قانون الموازنة مرت عليه […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعارضة: الموالاة ترفض المحاصصة إعلامياً وتتبناها “تحت العباءة” المركز الخبري الوطني.

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