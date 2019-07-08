2019/07/08 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -ZnSFaUL3dk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أتراك في إسطنبول ينظمون وقفة تضامن مع السوريين - تقرير فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أتراك في إسطنبول ينظمون وقفة تضامن مع السوريين - تقرير فراس سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).