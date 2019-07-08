الهندسة العسكرية للحشد تعالج 8 عبوات ناسفة في جزيرة صلاح الدين

2019/07/08 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عالجت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، 8 عبوات ناسفة في جزيرة صلاح الدين.وقال موفدنا انه “ضمن عمليات إرادة النصر فجرت مفرزة الهندسة العسكرية 8 عبوات ناسفة أثناء تقدم القطعات في جزيرة صلاح الدين “, لافتا الى ان “قطعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها حتى تحقيق كافة أهدافها المرسومة “.وانطلقت امس الأحد 7/ 7/

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