الجمارك : إعادة اصدار ارسالية مستلزمات طبيه مخالفة في مطار بغداد الدولي

2019/07/08 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيىة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، إعادة إصدار ارسالية مستلزمات طبية مخالفة للتعليمات و الضوابط الجمركية.

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