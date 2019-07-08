الزيادي يدعو إلى تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية دون تمييز بين محافظة وأخرى

2019/07/08 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي، الى تصفير الأزمات، وتطبيق القانون، والموازنة بشكل حرفي بين الجميع، وتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية دون تمييز بين محافظة وأخرى.

وقال الزيادي، ان الدستور العراقي هو الذي ينضم العلاقة بين الإقليم والمركز، مبينا ان الموازنة الاتحادية هي المعنية بتقسيم الواردات على الشعب العراقي، وفق رؤية اقتصادية دون محاباة او تفريق بين طرف وآخر.

واضاف الزيادي، ان ما يجري حاليا من تمايز يبتعد عن مفهوم العدالة الاجتماعية، وهناك تمييز طبقي ما يجعل المحافظات التي تشعر بالغبن تفكر في إقامة الإقليم كما يحصل اليوم في البصرة.

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