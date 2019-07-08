لأول مرة… مجلس نينوى يتحدَّث عن “كوارث” في سجون المحافظة

2019/07/08 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكدت عضو #مجلس #محافظة #نينوى #أصيل_شاهين، اليوم الاثنين، أن الأوضاع الانسانية في سجون المدينة “مزرية”.وقالت شاهين لـ”الحل العراق“، إنه «سجون المحافظة مثل الفيصلية وتلكيف، فيها […]

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