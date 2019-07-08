سائرون: عبد المهدي يتعامل ببطء مع حسم ملف الدرجات الخاصة

2019/07/08 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ انتقد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، اليوم الاثنين، بطء تعامل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في مسألة حسم ملف الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة، معتبراً ان ذلك الانتقاد غايته تقويم عمل الحكومة الاتحادية.وقال عليوي في تصريح صحفي، إن “عبد المهدي يتعامل ببطء مع مسألة حسم ملف الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة”.

واضاف أن “هذا الانتقاد يأتي في مجال تقويم عمل الحكومة”، مشيداً “ببعض القرارات التي وصفها بالايجابية المتخذة من قبل عبدالمهدي سيما ما يتعلق بدمج الحشد الشعبي مع المؤسسة العسكرية والامنية داعياً الى الاسراع في تنفيذه”.

وشدد على ضرورة “تنفيذ العديد من القرارات الصدارة من الحكومة المركزية منها حصر السلاح بيد الدولة فضلا عن السيطرة على المنافذ الحدودية والقضاء على الجهات الخارجة على القانون فيها”.

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