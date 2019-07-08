مصرف الرافدين يطلق قروض 100 مليون لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية

2019/07/08 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اطلق مصرف الرافدين قروض ال 100 مليون لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه انطلاقا من سياسة المصرف الهادفة الى دعم الموظفين والمواطنين تقرر منح القروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية السكنية .

وأشار البيان الى انه في حال طال...

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