2019/07/08 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت هيئة المواكب الحسينية حملة مجانية لختان الأطفال في قضاء الناصرية برعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ” دام ظله ” في ذي قار وقال نائب رئيس هيئة المواكب الحسينية حسين الصالحي عن تنظيم حملة مجانية لختان الأطفال, حيث أن الحملة انطلقت في عدد من الأحياء السكنية وتم ختان العشرات من الأطفال مجانا”.مبيناً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة المواكب الحسينية تقيم حملة مجانية لختان الأطفال في قضاء الناصرية النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة المواكب الحسينية تقيم حملة مجانية لختان الأطفال في قضاء الناصرية) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة المواكب الحسينية تقيم حملة مجانية لختان الأطفال في قضاء الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).