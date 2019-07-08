“بالفيديو” مخلفات الهزة الارضية في ايران.. سيارات مدمرة وتساقط أجزاء من المباني

2019/07/08 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهر مقطع مصور اثار الدمار الذي لحق بالسيارات والمباني جراء الهزة الارضية التي ضربت منطقة مسجد سليمان في ايران، والتي سجلت على مقياس ريختر بقوة 5.7 درجات ، وتأثرت بالهزة محافظات عراقية الى جانب الكويت كونها حدودية محاذية لايران.للمزيد شاهد: “بالفيديو” آثار الهزة الارضية التي شعر بها سكان البصرة وميسان

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