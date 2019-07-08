2019/07/08 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عدد ا من المتهمين بالسرقة والاختطاف والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على متهمين بجرائم السرقة ، احدهما اثناء محاولته سرقة دار أحد المواطنين في منطقة الحرية، فيما تم اعتقال متهم وفق المادة (32/مخدرات) في منطقة شهداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عدد من المتهمين بالسرقة والاختطاف والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عدد من المتهمين بالسرقة والاختطاف والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).